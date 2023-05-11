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Черный дым в небе над Киевом: что стало его причиной

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
2206
Время на прочтение
1 мин
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Черный дым в небе над Киевом: что стало его причиной

Фото: t.me/kievreal1

Спасатели уже на месте и тушат пламя.

В Киеве загорелся пожар в районе Политехнического института. Черный дым поднялся высоко в небо, его заметно даже прохожим на Лукьяновке.

В ГСЧС Киева говорят, что загорелось на улице Гаврилишина.

Там загорелся мусор на площади в 2 квадратных метра. К тому же там была автомобильная покрышка – от ее горения в небо поднялся черный столб дыма. Спасатели уже на месте и ликвидируют возгорание", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

В Киеве вспыхнул пожар / © t.me/kievreal1
В Киеве вспыхнул пожар / Фото: t.me/kievreal1

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Дата публикации
Просмотры
2206
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