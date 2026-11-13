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ТСН в социальных сетях

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Киев
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Столкновения в Петропавловской Борщаговке: Нацгвардия завершила расследование, а 13 участников беспорядков объявили подозрения

Нацгвардия завершила служебное расследование по инциденту 2 ноября в Петропавловской Борщаговке и передает материалы в ГБР, тогда как правоохранители уже объявили подозрения 13 активным участникам беспорядков.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Иван Выговский

Иван Выговский

Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование по событиям, произошедшим в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Материалы передадут ГБР.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Иван Выговский во время выступления в Верховной Раде на вопросе к правительству.

Во-первых, указанное помещение официально использовалось Национальной гвардией. Во-вторых, никаких 40 заложников, как и погибшего, конечно, там не было. В третьих, полицейские и гвардейцы сработали профессионально. Мы не допустили пострадавших, тем более, погибших, во время акции», — сказал Выговский.

Об условиях пребывания военных, по его словам, продолжается досудебное расследование в Государственном бюро расследований.

Вчера Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование. Все материалы будут направлены в ГБР для привлечения к материалам уголовного производства и предоставления правовой оценки действиям нацгвардейцев», — рассказал он.

В то же время министр подчеркнул, что и разбитый транспорт, и призывы к опрокидыванию автобуса, и швыряние камнями в правоохранителей — все это получит надлежащую правовую оценку.

Выговский добавил, что установлено более 160 человек, участвовавших в этой акции, более 20 из них были активными участниками беспорядков. 13 человек уже получили объявления о подзорении.

«Расследование продолжается. Национальная полиция и СБУ работают в составе совместной следственной группы под процессуальным руководством прокуратуры. Мы дадим правовую оценку действиям всех участвовавших в этих незаконных действиях», — подытожил министр.

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке возле дома, где временно находились нацгвардейцы, возвращенные после самовольного ухода из части, вспыхнули столкновения. Вечером на место прибыл глава ОП Кирилл Буданов.

Глава ОП пообщался с 14-летним подростком, который во время беспорядков оказался на территории дома, потому что «пришел с пацанами». Известно, что чиновник общался по телефону с родственниками парня.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.

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