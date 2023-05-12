Сбывал клиентам наркотики вместе с телефонами: в Киеве разоблачили консультанта магазина

Во время обысков также изъяли 27 зэппакетов с нарковеществом и 25 тысяч гривен, которые злоумышленник "заработал" благодаря своему "бизнесу".

Правоохранители в Киеве задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. В частности, отмечается, что задержанный продавал клиентам амфетамин.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным полиции, в одном из магазинов розничной торговли электроники продают наркотики, а сбытом запрещенных веществ занимается консультант магазина. После нескольких этапов оперативной закупки злоумышленник продал амфетамин.

Как нам стало известно, мужчина заказывал наркотик розничными партиями в интернете, расфасовывал на небольшие дозы и затем продавал из-под прилавка магазина, в котором работал консультантом. Незаконным бизнесом мужчина промышлял несколько месяцев и сбывал за неделю около 60 граммов амфетамина. Запрещенный товар предлагал. только постоянным клиентам, с которыми был в дружеских отношениях", – рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, во время обысков также изъяли 27 зэппакетов с нарковеществом и 25 тысяч гривен, которые злоумышленник "заработал" благодаря своему "бизнесу".

"По факту сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов открыто уголовное производство, а 38-летнему киевлянину сообщили о подозрении", — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве 30-летний ревнивец трое суток удерживал сожительницу в квартире, где избивал и пытал ее паяльником из-за ревности.

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