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В Киеве мужчина у себя на огороде нашел минометные снаряды: что известно (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве мужчина у себя на огороде нашел минометные снаряды: что известно (фото)

Саперы изъяли находки и уничтожили их на взрывной площадке / Фото: ГСЧС Украины

Всего специалисты обнаружили 15 таких мин.

В Голосеевском районе Киева мужчина нашел минометные снаряды.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Сообщается, мужчина наткнулся в своем огороде на три предмета, извне похожие на боевые снаряды. Он сразу вызвал патрульных.

Прибыв по адресу, правоохранители огородили место происшествия и сообщили ГСЧС.

Взрывотехники подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны.

Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 мин.

Саперы изъяли находки и уничтожили их на взрывной площадке.

Взрывотехники подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны. / © Facebook / Патрульна поліція Києва
Взрывотехники подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны. / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

"Еще много опасного, с прошлого столетия, годами лежит в нашей земле. К этому прилагаются современные смертоносные орудия, которые использует против нас оккупант", — подчеркнули в полиции.

Если вы обнаружили опасный предмет:

  • ни в коем случае не прикасайтесь к находкам и не позволяйте это делать другим;
  • не перемещайте взрывоопасные предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы;
  • отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;
  • отметьте место находки;
  • немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС — 101 или полиции — 102;
  • дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите местоположение подозрительной находки.

Напомним, в Киевской городской военной администрации подсчитали, сколько времени украли оккупанты у жителей Киева из-за воздушных тревог.

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Дата публикации
Просмотры
594
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