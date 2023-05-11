В Киеве мужчина у себя на огороде нашел минометные снаряды: что известно (фото)

В Голосеевском районе Киева мужчина нашел минометные снаряды.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Сообщается, мужчина наткнулся в своем огороде на три предмета, извне похожие на боевые снаряды. Он сразу вызвал патрульных.

Прибыв по адресу, правоохранители огородили место происшествия и сообщили ГСЧС.

Взрывотехники подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны.

Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 мин.

Саперы изъяли находки и уничтожили их на взрывной площадке.

Взрывотехники подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны. / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

"Еще много опасного, с прошлого столетия, годами лежит в нашей земле. К этому прилагаются современные смертоносные орудия, которые использует против нас оккупант", — подчеркнули в полиции.

Если вы обнаружили опасный предмет:

ни в коем случае не прикасайтесь к находкам и не позволяйте это делать другим;

не перемещайте взрывоопасные предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы;

отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;

отметьте место находки;

немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС — 101 или полиции — 102;

дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите местоположение подозрительной находки.

Напомним, в Киевской городской военной администрации подсчитали, сколько времени украли оккупанты у жителей Киева из-за воздушных тревог.

Читайте также: