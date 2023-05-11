В Киеве мужчина у себя на огороде нашел минометные снаряды: что известно (фото)

Всего специалисты обнаружили 15 таких мин.
В Голосеевском районе Киева мужчина нашел минометные снаряды.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.
Сообщается, мужчина наткнулся в своем огороде на три предмета, извне похожие на боевые снаряды. Он сразу вызвал патрульных.
Прибыв по адресу, правоохранители огородили место происшествия и сообщили ГСЧС.
Взрывотехники подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны.
Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 мин.
Саперы изъяли находки и уничтожили их на взрывной площадке.
"Еще много опасного, с прошлого столетия, годами лежит в нашей земле. К этому прилагаются современные смертоносные орудия, которые использует против нас оккупант", — подчеркнули в полиции.
Если вы обнаружили опасный предмет:
- ни в коем случае не прикасайтесь к находкам и не позволяйте это делать другим;
- не перемещайте взрывоопасные предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы;
- отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;
- отметьте место находки;
- немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС — 101 или полиции — 102;
- дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите местоположение подозрительной находки.
Напомним, в Киевской городской военной администрации подсчитали, сколько времени украли оккупанты у жителей Киева из-за воздушных тревог.
Читайте также: