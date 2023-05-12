Забил ногами из-за ревности: в Киевской области мужчине суд вынес приговор за убийство сожительницы

Теперь ревнивец проведет восемь лет за решеткой.

На Киевщине мужчина из-за ревности нанес сожительнице тяжкие телесные повреждения, повлекшие ее смерть.

Мужчина приговорен к восьми годам заключения.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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"Прокуроры в суде доказали, что в селе Загальцы Бучанского района в сентябре 2022 года между сожителями после распития спиртных напитков на почве ревности возник конфликт. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине многочисленные удары ногами по лицу и телу. Почувствовав себя плохо, она вызвала скорую помощь и была госпитализирована в больницу со множественными ссадинами, кровоподтеками, переломами ребер, отеком головного мозга и разрывом внутренних органов", — сообщили в прокуратуре.

Через несколько дней от полученных травм потерпевшая умерла в больнице.

"Бородянский районный суд поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание – восемь лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, в Киеве мужчина закрыл в квартире женщину и нанес ей многочисленные ножевые ранения. В результате чего 47-летняя киевлянка умерла на месте.

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