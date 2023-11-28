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В Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога: карта

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1914
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога: карта

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

Направляйтесь к укрытию!

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Жителей регионов, где звучит тревога, просят пройти в укрытие!

Существует угроза ударных беспилотников типа Shahed во всех областях, где объявлена воздушная тревога.

Карта тревог на вечер 28 декабря / ©
Карта тревог на вечер 28 декабря

Отметим, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали дольше. Они могут продолжаться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе возрастает вдвое.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Чтобы труднее было обнаружить! Игнат о модернизации "Шахедов", которые ночью атаковали Киев".

Напомним, в Киевской области слышны звуки взрывов — это работает ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
1914
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