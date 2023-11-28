Строительство метро на Троещину и троллейбусных линий до Броваров и Бучи: когда ожидать старта

Старт строительства метро на Троещину и троллейбусных линий до Броваров и Бучи анонсирован в Городской целевой программе развития инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Киевсовета проекте решения.

Во сколько это обойдется

Общий бюджет этой программы составляет 34 млрд 783,627 млн грн. В то же время 19 млрд 880,8 млн грн предполагается выделить из бюджета столицы, 800 млн грн – получить из госбюджета, 14,1 млрд грн – из других источников.

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На проекты, запланированные на следующий год, согласно документу, требуется финансирование в размере 14 млрд 953,8 млн грн, в том числе 8,96 млрд грн из городского бюджета и 5,993 млрд грн – из других источников.

В 2025 году объем финансирования на реализацию запланированных проектов составляет 19 млрд 829,7 млн грн, в том числе 800 млн из госбюджета, 10,920 млрд грн из городской казны и 8,109 млрд грн – из других источников.

Самый известный долгострой

Самый известный киевский долгострой – Подольский мостовой переход – до конца 2025 года должны довести, согласно целевой программе, до 88% готовности. На это предполагается выделить 850 млн грн в 2024 году и 950 млн грн в 2025, причем все 1,8 млрд грн — из городского бюджета, передает "Интерфакс-Украина".

Развитие метрополитена

Большие планы по программе относительно активизации проектов по развитию метрополитена. На строительство участка Сырецко-Печерскої линии метрополитена от ст. "Сырец" на жилмассив Виноградарь с электродепо предусмотрены 1,49 млрд грн на два ближайших года, из них 640 млн грн - в 2024-м и 850 млн грн - в 2025-м.

Планом обозначено также строительство в 2025 году выхода из ст. м. "Львовская брама" на 20 млн грн из местного бюджета.

Обустройство вестибюля станции "Вокзальная" под современные потребности в 2024-2025 годах со строительством второго выхода обойдется в 11 млн грн. А вот чтобы сделать инклюзивной к 2025 году одну из новейших станций метро – "Житомирскую" – программой предусмотрено в 25 раз больше финансирования - 278,6 млн грн.

В планах развития столичной инфраструктуры значится также старт строительства метро на Троещину, а именно участка Подольско-Выгуривской линии метрополитена от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" - с символическими 5 млн грн в 2024 году и 20 млн грн в 2025-м, что позволит, как указано в целевой программе, пройти 10 м к концу указанного периода.

На сооружение участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от ст. "Выставочный центра" к Одесской площади предусмотрено 46,8 млн грн городских средств в 2025 году.

Троллейбусные линии в Бровары и Гостомель, Ирпень, Бучу

Власти также обещают начать строительство троллейбусных линий в Бровары и Гостомель, Ирпень, Бучу, для чего предусмотрено по 25 млн грн на каждое направление с целью достичь 2,5% готовности проекта к концу 2025 года.

Другие проекты

Бюджет реконструкции транспортной развязки ул.Богатырская/Полярная достигает почти 1,4 млрд грн, из них 579,2 млн грн под 2024 год и 819,27 млн грн – 2025-й. Еще 40 млн грн в 2025 году предполагает проект Шулявской развязки.

На разработку документации по транспортному моделированию Киева предлагается выделить 14 млн грн в 2025 году. При этом на комплексную реконструкцию на ближайшие два года трамвайных линий на Контрактовой площади – 280,5 млн грн, на реконструкцию здания фуникулера – 355,9 млн грн.

На 2024 год предлагается строительство участка Большой Окружной от пр.Рокоссовского до Богатырской с сооружением транспортной развязки (121 млн 63,9 тыс. грн из горбюджета).

Откуда финансирование

На обновление подвижного состава в двухлетней перспективе большая часть предусмотренного финансирования будет выделена в рамках целевого кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по национальному проекту "Городской общественный транспорт Украины". В частности, согласно программе, 989,8 млн грн будут направлены на приобретение 85 автобусов, 3 млрд грн на 42 трамвайных вагона, 2,77 млрд грн на 74 троллейбуса и 4,168 млрд грн на 48 новых вагонов метро. В очередной раз будут обновлять кабины фуникулера – в этот раз на 486,7 млн грн.

Данный проект решения киевских властей находится сейчас на рассмотрении профильных комиссий городского совета.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как ремонтируется "золотая" брусчатка в центре Киева.

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