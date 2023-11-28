В Киевской области раздаются взрывы: ПВО работает по вражеским беспилотникам

Жителей Киевской области просят оставаться в укрытиях и не снимать работу военных.

В Киевской области слышны звуки взрывов — это работает ПВО.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении КОВА.

Движение ударных БпЛА по состоянию на данный момент фиксируется:

в Киевской области (Белая Церковь) в западном направлении;

в Винницкой области (Ладыжин/Тульчин) в северо-западном направлении.

Еще группы ударных БпЛА следуют из Херсонской в направлении Николаевской области.

Напомним, в ночь на 25 ноября во время массированной атаки РФ ударила по Киеву и области черными дронами. Таким образом, враг пытается усложнить работу украинского ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чтобы труднее было обнаружить! Игнат о модернизации "Шахедов", которые ночью атаковали Киев.

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