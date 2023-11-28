Демобилизация за деньги: в Киеве будут судить чиновников из военного госпиталя и Службы судебной охраны

ГБР завершило расследование в отношении двух должностных лиц, которые за деньги помогали военнослужащим с демобилизацией по состоянию здоровья.

В Киеве работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника отдела Службы судебной охраны и заведующего одним из отделений Главного военного клинического госпиталя. Они за деньги предлагали военнослужащим освобождение от прохождения службы вроде бы по состоянию здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

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"Сотрудник судебной охраны дружил с врачом военного госпиталя и решил заработать на этом знакомстве. Он находил военнослужащих, которые не хотели служить и предлагал им за 7 тысяч долларов США помочь с демобилизацией. Для этого военный должен был пройти лечение в госпитале из-за фиктивной проблемы со здоровьем "под наблюдением" заведующего отделением. Затем, на основании поддельной выписки, пройти военно-врачебную комиссию, которая уволила бы его со службы по состоянию здоровья", - рассказали в ГБР.

Государственное бюро расследований задержало тотрудника судебной охраны во время получения средств от одного из "клиентов".

Сейчас полностью задокументирована искусственная госпитализация одного военного в больницу с якобы "болезнью сердца".

Заведующий одним из отделений Главного военного клинического госпиталя обвиняется в получении неправомерной выгоды в значительном размере (ч. 2 ст. 368 УК Украины), а работник судебной охраны – в пособничестве.

Деньги за "услугу"

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напомним, в Украине кардинально меняют правила мобилизации: какие нововведения.

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