У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: мапа

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Мешканців регіонів, де лунає тривога просять пройти до укриття!

Існує загроза ударних безпілотників типу Shahed у всіх областях, де оголошена повітряна тривога.

Мапа тривог станом на вечір 28 грудня

Зазначимо, повітряні тривоги в Україні останнім часом стали довшими. Вони можуть тривати до п’яти годин. Річ у тім, що російська армія відпрацьовує дозаправлення літаків у повітрі. Таким чином, час перебування ворожого МіГа в повітрі зростає удвічі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Щоб важче було виявити! Ігнат про модернізацію “Шахедів”, які вночі атакували Київ

Нагадаємо, на Київщині чути звуки вибухів - це працює ППО.

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