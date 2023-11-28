На Київщині лунають вибухи: ППО працює по ворожих безпілотниках

Мешканців Київської області просять залишатися в укриттях та не знімати роботу військових.

На Київщині чути звуки вибухів - це працює ППО.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повыдомленны КОВА.

Рух ударних БпЛА станом на зараз фіксується:

у Київській області (Біла Церква) в західному напрямку:

у Вінницькій області (Ладижин/Тульчин) в північно західному напрямку.

Ще групи ударних БпЛА прямує з Херсонської в напрямку Миколаївської області.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада під час масованої атаки РФ вдарила по Києву та області чорними дронами. Таким чином ворог намагається ускладнити роботу української ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Щоб важче було виявити! Ігнат про модернізацію “Шахедів”, які вночі атакували Київ.

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