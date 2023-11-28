Будівництва метро на Троєщину і тролейбусних ліній до Броварів і Бучі: коли очікувати старту

Старт будівництва метро на Троєщину і тролейбусних ліній до Броварів і Бучі анонсовано в Міській цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Київради проєкті рішення.

Скільки це коштуватиме

Загальний бюджет цієї програми становить 34 млрд 783,627 млн грн. Водночас 19 млрд 880,8 млн грн передбачається виділити з бюджету столиці, 800 млн грн - отримати з держбюджету, 14,1 млрд грн - з інших джерел.

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На проєкти, заплановані на наступний рік, згідно з документом, потрібне фінансування розміром 14 млрд 953,8 млн грн, зокрема 8,96 млрд грн із міського бюджету і 5,993 млрд грн - з інших джерел.

У 2025 році обсяг фінансування на реалізацію запланованих проєктів становить 19 млрд 829,7 млн грн, зокрема 800 млн із держбюджету, 10,920 млрд грн із міської скарбниці та 8,109 млрд грн - з інших джерел.

Найвідоміший довгобуд

Найвідоміший київський довгобуд - Подільський мостовий перехід - до кінця 2025 року мають довести, згідно з цільовою програмою, до 88% готовності. На це передбачається виділити 850 млн грн у 2024 році і 950 млн грн у 2025-му, причому всі 1,8 млрд грн - із міського бюджету, передає "Інтерфакс-Україна".

Розвиток метрополітену

Великі плани за програмою щодо активізації проєктів із розвитку метрополітену. На будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо передбачено 1,49 млрд грн на два найближчі роки, з них 640 млн грн - у 2024-му і 850 млн грн - у 2025-му.

План передбачає також будівництво у 2025 році виходу зі ст. м. "Львівська брама" на 20 млн грн із місцевого бюджету.

Облаштування вестибюля станції "Вокзальна" під сучасні потреби у 2024-2025 роках із будівництвом другого виходу обійдеться в 11 млн грн. А от щоб зробити інклюзивною до 2025 року одну з новітніх станцій метро - "Житомирську" - програма передбачає у 25 разів більше фінансування - 278,6 млн грн.

У планах розвитку столичної інфраструктури значиться також старт будівництва метро на Троєщину, а саме ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна", - із символічними 5 млн грн 2024 року та 20 млн грн 2025-го, що дасть змогу, як зазначено в цільовій програмі, пройти 10 м до кінця зазначеного періоду.

На спорудження ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. "Виставковий центр" до Одеської площі передбачено 46,8 млн грн міських коштів у 2025 році.

Тролейбусні лінії до Броварів і Гостомеля, Ірпеня, Бучі

Влада також обіцяє розпочати будівництво тролейбусних ліній до Броварів і Гостомеля, Ірпеня, Бучі, для чого передбачено по 25 млн грн на кожний напрямок із метою досягти 2,5% готовності проєкту до кінця 2025 року.

Інші проєкти

Бюджет реконструкції транспортної розв'язки вул. Богатирська/Полярна сягає майже 1,4 млрд грн, із них 579,2 млн грн під 2024 рік і 819,27 млн грн - 2025-й. Ще 40 млн грн у 2025 році передбачає проєкт Шулявської розв'язки.

На розроблення документації з транспортного моделювання Києва пропонується виділити 14 млн грн у 2025 році. При цьому на комплексну реконструкцію на найближчі два роки трамвайних ліній на Контрактовій площі - 280,5 млн грн, на реконструкцію будівлі фунікулера - 355,9 млн грн.

На 2024 рік пропонується будівництво ділянки Великої Окружної від пр. Рокоссовського до Богатирської зі спорудженням транспортної розв'язки (121 млн 63,9 тис. грн із міськбюджету).

Звідки фінансування

На оновлення рухомого складу у дворічній перспективі більшу частину передбаченого фінансування буде виділено в рамках цільового кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) за національним проєктом "Міський громадський транспорт України". Зокрема, згідно з програмою, 989,8 млн грн спрямують на придбання 85 автобусів, 3 млрд грн - на 42 трамвайні вагони, 2,77 млрд грн - на 74 тролейбуси і 4,168 млрд грн - на 48 нових вагонів метро. Укотре оновлюватимуть кабіни фунікулера - цього разу на 486,7 млн грн.

Цей проєкт рішення київської влади перебуває зараз на розгляді профільних комісій міської ради.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, як ремонтується "золота" бруківка в центрі Києва.

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