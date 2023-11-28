Демобілізація за гроші: у Києві судитимуть посадовців із військового госпіталю та Служби судової охорони

ДБР завершило розслідування щодо двох посадовців, які за гроші допомагали військовослужбовцям з демобілізацію за станом здоров’я.

У Києві працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника відділу Служби судової охорони та завідувачу одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю. Вони за гроші пропонували військовослужбовцям звільнення від проходження служби начебто за станом здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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"Працівник судової охорони товаришував з лікарем військового госпіталю та вирішив заробити на цьому знайомстві. Він знаходив військовослужбовців, які не хотіли служити далі та пропонував їм за 7 тисяч доларів США допомогти з демобілізацією. Для цього військовий мав пройти лікування у госпіталі через фіктивну проблему зі здоров’ям "під наглядом" завідувача відділення. Потім, на підставі підробленої виписки, пройти військово-лікарську комісію, яка б звільнила його зі служби за станом здоров’я", - розповіли у ДБР.

Державне бюро розслідувань затримало працівника судової охорони під час отримання коштів від одного з "клієнтів".

Наразі повністю задокументовано штучну госпіталізацію одного військового до лікарні з нібито "хворобою серця".

Завідувач одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі (ч. 2 ст. 368 КК України), а працівник судової охорони – у пособництві.

Гроші за "послугу"

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, в Україні кардинально змінюють правила мобілізації: які нововведення.

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