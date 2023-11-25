Вночі Київ атакували модернізовані "Шахеди": у чому їхня відмінність (відео)

Ворожі безпілотники пофарбрвані у чорний колір для зменшення шансів їх виявлення уночі.

У ніч проти 25 листопада російські окупанти вперше запустили по Києву та області чорні "Шахеди".

Про це написав журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко у Telegram та оприлюднив фото.

Дрони-камікадзе пофарбовані у темний колір, аби їх не було видно у нічному небі.

Зазначимо, російські окупанти у ніч проти 25 листопада випустили по Україні 75 безпілотників типу Shahed. Сили оборони збили 74, з них 66 (+3) – було знищено у Києві та на Київській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Щоб важче було виявити! Ігнат про модернізацію “Шахедів”, які вночі атакували Київ".

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