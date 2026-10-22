- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 204
- Час на прочитання
- 2 хв
Біля Чорнобиля почали зникати олені: все через рослин-окупантів
Науковці Чорнобильського заповідника зафіксували падіння чисельності благородних оленів у півтора раза та попередили про загрозу голоду для тварин через масове поширення чужорідної рослини — золотушника.
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на Київщині підбили підсумки осіннього сезону гону оленів. Науковці зафіксували тривожні зміни у поведінці та чисельності тварин: інтенсивний період размноження цьогоріч розтягнувся в часі, а самки приходили в охоту не так синхронно, як зазвичай. Проте найгіршим підсумком сезону стало стрімке скорочення популяції — оленів у заповіднику стало в півтора раза менше.
Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
Загроза чужорідних видів: як золотушник захоплює території
Скорочення чисельності благородних тварин — не єдина проблема Чорнобильської зони. До вже відомої екологічної загрози — поширення злакової рослини куничника, який змінює природний покрив, — додалася ще одна агресивна інвазія. Західну частину заповідника буквально захоплює золотушник.
За спостереженнями науковців, якщо донедавна ця рослина трималася переважно обабіч доріг, то у 2026 році вона вирвалася за їхні межі й почала масово експансію на покинуті поля та в дику природу.
Пастка «зеленої пустелі»
На перший погляд, заповідні простори видаються повністю зеленими та сприятливими для життя. Однак фахівці застерігають: це ілюзія, яка ховає під собою серйозний дефіцит поживного корму. Чужорідні види рослин витісняють місцеву флору, змінюючи видовий склад угруповань. Колишні луки та перелоги поступово перетворюються на «зелену пустелю» — територію з великою кількістю зелені, яка не має жодної харчової цінності для місцевих травоїдних.
«Здалеку здаватиметься, що навколо вдосталь рослинності. Та за зовнішньою зеленню може ховатися зовсім інша реальність: чи знайдеться тут достатньо корму, щоб прогодуватися, пережити зиму й виростити потомство? Для оленів це не другорядна проблема. Це питання кормової бази, виживання та майбутнього всієї популяції», — наголошують у заповіднику.
Науковці продовжують моніторинг ситуації, оскільки подальше поширення агресивного золотушника поставить під загрозу зимове виживання багатьох видів диких тварин Чорнобильського заповідника.
Раніше ми писали про те, що гон оленів у Чорнобильському заповіднику досяг піку: тварини активно змагаються за самиць.