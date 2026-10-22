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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Біля Чорнобиля почали зникати олені: все через рослин-окупантів

Науковці Чорнобильського заповідника зафіксували падіння чисельності благородних оленів у півтора раза та попередили про загрозу голоду для тварин через масове поширення чужорідної рослини — золотушника.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Чорнобильські олені опинилися під загрозою через рослин-окупантів

Чорнобильські олені опинилися під загрозою через рослин-окупантів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на Київщині підбили підсумки осіннього сезону гону оленів. Науковці зафіксували тривожні зміни у поведінці та чисельності тварин: інтенсивний період размноження цьогоріч розтягнувся в часі, а самки приходили в охоту не так синхронно, як зазвичай. Проте найгіршим підсумком сезону стало стрімке скорочення популяції — оленів у заповіднику стало в півтора раза менше.

Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Загроза чужорідних видів: як золотушник захоплює території

Скорочення чисельності благородних тварин — не єдина проблема Чорнобильської зони. До вже відомої екологічної загрози — поширення злакової рослини куничника, який змінює природний покрив, — додалася ще одна агресивна інвазія. Західну частину заповідника буквально захоплює золотушник.

За спостереженнями науковців, якщо донедавна ця рослина трималася переважно обабіч доріг, то у 2026 році вона вирвалася за їхні межі й почала масово експансію на покинуті поля та в дику природу.

Пастка «зеленої пустелі»

На перший погляд, заповідні простори видаються повністю зеленими та сприятливими для життя. Однак фахівці застерігають: це ілюзія, яка ховає під собою серйозний дефіцит поживного корму. Чужорідні види рослин витісняють місцеву флору, змінюючи видовий склад угруповань. Колишні луки та перелоги поступово перетворюються на «зелену пустелю» — територію з великою кількістю зелені, яка не має жодної харчової цінності для місцевих травоїдних.

Гон оленів у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гон оленів у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чорнобильські олені опинилися під загрозою через рослин-окупантів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чорнобильські олені опинилися під загрозою через рослин-окупантів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У західній частині Чорнобильського заповідника рослина-окупант золотушник буквально захоплює нові території / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У західній частині Чорнобильського заповідника рослина-окупант золотушник буквально захоплює нові території / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«Здалеку здаватиметься, що навколо вдосталь рослинності. Та за зовнішньою зеленню може ховатися зовсім інша реальність: чи знайдеться тут достатньо корму, щоб прогодуватися, пережити зиму й виростити потомство? Для оленів це не другорядна проблема. Це питання кормової бази, виживання та майбутнього всієї популяції», — наголошують у заповіднику.

Науковці продовжують моніторинг ситуації, оскільки подальше поширення агресивного золотушника поставить під загрозу зимове виживання багатьох видів диких тварин Чорнобильського заповідника.

Раніше ми писали про те, що гон оленів у Чорнобильському заповіднику досяг піку: тварини активно змагаються за самиць.

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