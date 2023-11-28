У Києві на Жилянській 18-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

Від отриманих травм хлопець загинув на місці.
У Києві на вулиці Жилянській у Шевченківському районі 18-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм він загинув на місці.
Про це повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, пише "Вечірній Київ".
Про трагедію на вулиці Жилянській поліції стало відомо о 15:00. На місце негайно виїхали правоохоронці та медики. Останні констатували смерть.
Поліцейські наразі опитують сусідів та ймовірних свідків.
"Хлопець загинув внаслідок падіння з вікна чи балкона багатоповерхівки. З високих поверхів. Наразі встановлюють. Загинув від отриманих травм внаслідок падіння з висоти. Особу встановили — це повнолітній. На місці наразі працює слідчо-оперативна група", — розповіла Юлія Гірдвіліс.
Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій, події буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, у Києві упродовж минулого місяця сталася серія загадкових смертей підлітків: що про це відомо.
Водночас столична поліція зробила важливе оголошення з приводу нібито хвилі самогубств у Києві.
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