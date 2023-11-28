В Киеве на Жилянской 18-летний парень выпал из окна многоэтажки: что говорят в полиции

От полученных травм парень погиб на месте.

В Киеве по улице Жилянской в Шевченковском районе 18-летний парень выпал из окна многоэтажки. От полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис, пишет "Вечерний Киев".

О трагедии на улице Жилянской полиции стало известно в 15:00. На место сразу выехали правоохранители и медики. Последние констатировали смерть.

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Полицейские опрашивают соседей и вероятных свидетелей.

"Парень погиб в результате падения из окна или балкона многоэтажки. С высоких этажей. Сейчас устанавливают. Погиб от полученных травм в результате падения с высоты. Личность установлена — это совершеннолетний. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа", — рассказала Юлия Гирдвилис.

После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, в Киеве в течение прошлого месяца произошла серия загадочных смертей подростков: что об этом известно.

В то же время столичная полиция сделала важное объявление по поводу якобы волны самоубийств в Киеве.

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