Ночью Киев атаковали модернизированные "Шахеды": в чем их отличие (видео)

Вражеские беспилотники окрашены в черный цвет для уменьшения шансов их обнаружения ночью.

В ночь на 25 ноября российские оккупанты впервые запустили по Киеву и области черные "Шахеды".

Об этом написал журналист 1+1 Андрей Цаплиенко в Telegram и обнародовал фото.

Дроны-камикадзе окрашены в темный цвет, чтобы их не было видно в ночном небе.

Отметим, российские оккупанты в ночь на 25 ноября выпустили по Украине 75 беспилотников типа Shahed. Силы обороны сбили 74, из них 66 (+3) – были уничтожены в Киеве и Киевской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Чтобы труднее было обнаружить! Игнат о модернизации "Шахедов", которые ночью атаковали Киев".

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