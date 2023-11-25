Ночью Киев атаковали модернизированные "Шахеды": в чем их отличие (видео)

Вражеские беспилотники окрашены в черный цвет для уменьшения шансов их обнаружения ночью.
В ночь на 25 ноября российские оккупанты впервые запустили по Киеву и области черные "Шахеды".
Об этом написал журналист 1+1 Андрей Цаплиенко в Telegram и обнародовал фото.
Дроны-камикадзе окрашены в темный цвет, чтобы их не было видно в ночном небе.
Отметим, российские оккупанты в ночь на 25 ноября выпустили по Украине 75 беспилотников типа Shahed. Силы обороны сбили 74, из них 66 (+3) – были уничтожены в Киеве и Киевской области.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Чтобы труднее было обнаружить! Игнат о модернизации "Шахедов", которые ночью атаковали Киев".
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