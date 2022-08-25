Россия ударила двумя ракетами по Киевщине

Жертв и пострадавших нет.

Ночью российская армия нанесла ракетный удар по одной из общин Вышгородского района Киевской области. Зафиксировано два прилета.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Жертв и раненых среди гражданских состояний на утро нет. Пожары и разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствуют", — написал он.

Обследование атакованной территории продолжается. Другие взрывы, которые слышали жители региона – работа противовоздушной обороны.

"Прошу всех не пренебрегать сигналами тревоги и пользоваться укрытиями", — призвал Кулеба.

Напомним, ко Дню Независимости над Киевом пролетела колонна дронов, которая несла знамена боевых бригад Вооруженных Сил Украины.

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