Россия ударила двумя ракетами по Киевщине

Жертв и пострадавших нет.
Ночью российская армия нанесла ракетный удар по одной из общин Вышгородского района Киевской области. Зафиксировано два прилета.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Жертв и раненых среди гражданских состояний на утро нет. Пожары и разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствуют", — написал он.
Обследование атакованной территории продолжается. Другие взрывы, которые слышали жители региона – работа противовоздушной обороны.
"Прошу всех не пренебрегать сигналами тревоги и пользоваться укрытиями", — призвал Кулеба.
Напомним, ко Дню Независимости над Киевом пролетела колонна дронов, которая несла знамена боевых бригад Вооруженных Сил Украины.
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