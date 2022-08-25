Не пренебрегайте сигналом тревоги: Кулеба прокомментировал информацию о взрывах в одной из общин Вышгородского района

Киевщина: имеем информацию о нескольких звуках взрывов в одной из громад Вышгородского района.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в Telegram-канале.

«Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают. Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в соцсетях сообщили о взрывах в Киевской области и в Кривом Роге.

Добавим, несмотря на отсутствие атак по столице 24 августа, в результате ракетного удара по железнодорожной станции "Чаплино" в Днепропетровской области погибли 15 человек. Еще около 50 человек получили ранения.

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