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"Стал свидетелем разрушительных последствий войны": глава МИД Португалии посетил Ирпень

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"Стал свидетелем разрушительных последствий войны": глава МИД Португалии посетил Ирпень

Министр иностранных дел Португалии находится с официальным визитом в Киеве.

Министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо во время визита в Украину 24 августа посетил Ирпень, находившийся под оккупацией российской армии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Португалии в Twitter.

"После встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегой Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Жуан Кравиньо стал свидетелем разрушительных последствий войны во время своего визита в Ирпень, города недалеко от украинской столицы, известного своим героическим сопротивлением российскому вторжению", — говорится в сообщении.

Напомним, глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев.

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