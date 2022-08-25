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Росія вдарила двома ракетами по Київщині

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Росія вдарила двома ракетами по Київщині

Фото: Associated Press

Жертв та постраждалих немає.

Вночі російська армія завдала ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. Зафіксовано два прильоти. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні", - написав він.

Обстеження атакованої території триває. Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота протиповітряної оборони

"Прошу всіх не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттям", - закликав Кулеба.

Нагадаємо, до Дня Незалежності над Києвом пролетіла колона дронів, що несла знамена бойових бригад Збройних Сил України.

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