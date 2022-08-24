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В Киеве – пятая тревога за день: жителей призвали находиться в укрытиях

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В Киеве – пятая тревога за день: жителей призвали находиться в укрытиях

Фото: pixabay.com

В Киеве к вечеру 24 августа прозвучала уже пятая за день воздушная тревога. Местные власти призвали направляться в ближайшее укрытие.

Так Россия "поздровляет" Украину с Днем Независимости.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Уже пятая воздушная тревога за день. Так враг "поздравляет" нас с Днем Независимости. Призываю всех соблюдать правила безопасности и немедленно следовать в ближайшее укрытие. Не пренебрегайте сигналами тревоги", — призвал Кулеба.

"Держим строй и боремся за нашу победу!" – добавил глава ОВА.

Напомним, ранее в КГГА предупредили, что 23-24 августа есть угрозы ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенным рядом жилым массивам.

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