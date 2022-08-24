Зеленский с первой леди почтили память погибших защитников Украины (фото)

Президентские супруги возложили цветы к Стене памяти в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской 24 августа почтили память защитников нашего государства, погибших во время российско-украинской войны.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Президентские супруги возложили цветы к Стене памяти вблизи Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Там выстроилась рота почетного караула и раздались звуки сурьмы. Память украинских героев почтили минутой молчания.

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 августа поздравил украинцев с Днем Независимости. Он записал видеообращение в центре Киева.

Поздравление Владимира Зеленского: с Днем Независимости, свободная Украина

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