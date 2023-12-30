Ракетный удар по Киеву: стремительно возросло число погибших

Более 30 человек пострадали.

В Киеве до 13 выросло число погибших в результате ракетного удара утром 29 декабря. Из-под завалов складского помещения спасатели извлекли четыре тела.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Сначала мэр заявил, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе извлечены два тела, но впоследствии добавил, что спасатели обнаружили еще двух жертв вражеской атаки.

"В настоящее время 13 погибших", — подчеркнул городской голова.

По словам Кличко, 32 человека пострадали. В настоящее время 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.

Ракетная атака на Киев 29 декабря

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО. Произошли падения обломков ракет в нескольких районах города.

В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти пять часов. Во время последней столицу атаковали несколькими десятками ракет разного типа. ПВО поразило более трех десятков воздушных целей.

Также в Киеве повреждена одна из станций метро. Сначала поезда курсировали без остановки. Через несколько часов движение было возобновлено.

Также в результате ракетной атаки в Киевской области повреждены дома. Из-за этого поднялись пожары. Повреждены автомобили и линии электросетей.

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