Ракетный удар по Киеву: стремительно возросло число погибших

Более 30 человек пострадали.
В Киеве до 13 выросло число погибших в результате ракетного удара утром 29 декабря. Из-под завалов складского помещения спасатели извлекли четыре тела.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Сначала мэр заявил, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе извлечены два тела, но впоследствии добавил, что спасатели обнаружили еще двух жертв вражеской атаки.
"В настоящее время 13 погибших", — подчеркнул городской голова.
По словам Кличко, 32 человека пострадали. В настоящее время 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.
Ракетная атака на Киев 29 декабря
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО. Произошли падения обломков ракет в нескольких районах города.
В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти пять часов. Во время последней столицу атаковали несколькими десятками ракет разного типа. ПВО поразило более трех десятков воздушных целей.
Также в Киеве повреждена одна из станций метро. Сначала поезда курсировали без остановки. Через несколько часов движение было возобновлено.
Также в результате ракетной атаки в Киевской области повреждены дома. Из-за этого поднялись пожары. Повреждены автомобили и линии электросетей.