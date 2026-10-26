Удар баллистикой по кампусу и метро: Зеленский рассказал детали атаки на Киев

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Президент Владимир Зеленский рассказал детали ужасающего ракетного удара РФ по Киеву сегодня вечером, 26 октября.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

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Зеленский подтвердил, что российская баллистика ударила в Киеве по территории одного из университетов и рядом с ним фактически по кампусу, а также по парку «Киото», территории рядом со станцией метро, жилыми домами.

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Президент признал, что по состоянию на данный момент пока не известно точно, сколько людей пострадали.

«Но, к сожалению, есть жертвы. Есть раненые. Продолжаются спасательные работы. Много повреждений есть информация и о том, что люди могут быть под завалами. Все службы на местах и выполняют свою работу — спасают людей. Попадание ракет произошло в очень людных местах, и рядом нет ни одного военного объекта. Это удар прямо по городу, по инфраструктуре», — подчеркнул глава государства.

Зеленский предупредил, что в ближайшее время могут произойти повторные удары врага.

«Идет также атака „шахедами“ как против Киева, так и против других наших городов и общин», — добавил он.

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Также Зеленский в очередной раз упрекнул западных партнеров в задержке средств ПВО для Украины.

«И именно в таких условиях, когда угроза постоянна, когда удары — в любой момент и просто по городам и селам, искусственные задержки ПВО для Украины помогают террору. Важно, чтобы политические договоренности оперативно реализовывались на уровне команд. Важно, чтобы было понимание у партнеров, что Украине нужны инструменты для уничтожения пусковых российской баллистики. Это было бы наиболее эффективное спасение жизней. Важно, чтобы мир видел, что Россия не демонстрирует ничего кроме желания убивать и воевать дальше. Украина не должна оставаться наедине с этим, и это исключительно вина России, что война до сих пор продолжается и люди все еще гибнут», — подытожил президент.

Напомним, сегодня вечером россияне нанесли удар по левому берегу Киева. По последним данным на момент публикации, в результате атаки врага, один человек погиб. 8 пострадавших. Медики госпитализировали 7 раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Однако количество жертв может возрасти.

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