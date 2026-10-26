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- Киев
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В Киеве за пять минут трижды объявляли и отменяли тревогу: что произошло
Несколько тревог за пять минут: в Киеве произошел технический сбой в системе оповещения о воздушной угрозе.
В Киеве в течение всего пяти минут сигналы воздушной тревоги включались и отменялись несколько раз подряд.
Об этом сообщали мониторинговые паблики, которые отслеживают сирены в столице, а также в КГГА.
В дальнейшем в КГГА уточнили, что в работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) произошел технический сбой. Поэтому пользователи мобильных приложений несколько раз подряд получили уведомление о воздушной тревоге.
«На данный момент воздушной тревоги в Киеве нет. Работа системы восстановлена. Извините за неудобства», — отметили в КГГА.
Ранее в Воздушных силах объяснили, почему иногда воздушная тревога звучит уже после взрывов.