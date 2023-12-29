В результате ракетной атаки на Киевщине ранен мужчина и повреждены дома: начато расследование (фото)

В нескольких районах Киевской области зафиксировано падение обломков на частные дома, из-за этого поднялись пожары, повреждены автомобили и линии электросетей.
В результате ракетной атаки в Киевской области ранены мужчины и повреждены жилые дома — начато расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
По данным следствия, 29 декабря 2023 года в результате ракетной атаки в нескольких районах Киевской области зафиксировано падение обломков на частные жилые дома. Из-за этого поднялись пожары. Повреждены автомобили и линии электросетей.
По предварительным данным травмирован мужчина, ему оказана медицинская помощь.
На местах происшествия работают экстренные службы, прокуроры и следственно-оперативные группы.
Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.
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