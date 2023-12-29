Число жертв в Киеве постоянно растет: из-под завалов достали еще одно тело

В Киеве из-под завалов извлекли тело еще одной жертвы ракетного удара РФ.

По состоянию на вечер 29 декабря в Киеве погибли 6 человек в результате ракетного удара России.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Киев. Из-под завалов складского здания деблокировано тело еще одного погибшего человека. Всего в столице погибли 6 человек и 24 человека пострадали. Работы продолжаются", — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Киева 29 декабря обломками повреждены здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы. Все необходимые службы – наряды полиции, следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС – работают на местах российских ударов.

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