"Наше настоящее": яркое фото бойца ВСУ в метро растрогало Сеть

В Сети завирусилась фотография военного Вооруженных сил Украины на эскалаторе в метро Киева.

На фото изображен военный в форме, который поднимается пешком с тяжелым рюкзаком на эскалаторе вверх, который на тот момент не работал, а другие люди, гражданские, стоят в очереди на эскалатор, который поднимет их.

Фото уже окрестили "символом года" и "нашим настоящим".

Военный ВСУ в метро Киева/Фото: Instagram.com/kudrenkobogdan)

Комментарии людей о фотографии с военным:

"Вот так и воюем, одним комфортно, другие идут";

"А я когда смотрю на это фото, вижу пропасть, которая все больше, между живущими войной и теми, кто нет";

"Читаю комментарии и понимаю как страшно среди вас, рядом с вами жить... С теми, кто не видит, или закрывает глаза, чтобы не видеть, в этой фотографии СЕБЯ на эскалаторе справа!";

"Дорогу преодолеет идущий";

"Одни катят под гору мир, а другие стоят в стороне и причитают "куда катится этот мир";

"Это военные – они как титаны неутомимы";

"Чрезвычайно символическое фото... к сожалению";

"Это фото о выборе".

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о скандальных высказываниях бывшей внештатной советницы Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Аллы Мартынюк относительно мобилизации в Украине.

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