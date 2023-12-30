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"Наше настоящее": яркое фото бойца ВСУ в метро растрогало Сеть

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1087
Время на прочтение
2 мин
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"Наше настоящее": яркое фото бойца ВСУ в метро растрогало Сеть

Военный ВСУ

Удачный кадр сделали в метро Киева.

В Сети завирусилась фотография военного Вооруженных сил Украины на эскалаторе в метро Киева.

На фото изображен военный в форме, который поднимается пешком с тяжелым рюкзаком на эскалаторе вверх, который на тот момент не работал, а другие люди, гражданские, стоят в очереди на эскалатор, который поднимет их.

Фото уже окрестили "символом года" и "нашим настоящим".

Военный ВСУ в метро Киева/Фото: Instagram.com/kudrenkobogdan) / ©
Военный ВСУ в метро Киева/Фото: Instagram.com/kudrenkobogdan)

Комментарии людей о фотографии с военным:

  • "Вот так и воюем, одним комфортно, другие идут";
  • "А я когда смотрю на это фото, вижу пропасть, которая все больше, между живущими войной и теми, кто нет";
  • "Читаю комментарии и понимаю как страшно среди вас, рядом с вами жить... С теми, кто не видит, или закрывает глаза, чтобы не видеть, в этой фотографии СЕБЯ на эскалаторе справа!";
  • "Дорогу преодолеет идущий";
  • "Одни катят под гору мир, а другие стоят в стороне и причитают "куда катится этот мир";
  • "Это военные – они как титаны неутомимы";
  • "Чрезвычайно символическое фото... к сожалению";
  • "Это фото о выборе".

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о скандальных высказываниях бывшей внештатной советницы Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Аллы Мартынюк относительно мобилизации в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1087
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