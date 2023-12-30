"Наше настоящее": яркое фото бойца ВСУ в метро растрогало Сеть

Удачный кадр сделали в метро Киева.
В Сети завирусилась фотография военного Вооруженных сил Украины на эскалаторе в метро Киева.
На фото изображен военный в форме, который поднимается пешком с тяжелым рюкзаком на эскалаторе вверх, который на тот момент не работал, а другие люди, гражданские, стоят в очереди на эскалатор, который поднимет их.
Фото уже окрестили "символом года" и "нашим настоящим".
Комментарии людей о фотографии с военным:
- "Вот так и воюем, одним комфортно, другие идут";
- "А я когда смотрю на это фото, вижу пропасть, которая все больше, между живущими войной и теми, кто нет";
- "Читаю комментарии и понимаю как страшно среди вас, рядом с вами жить... С теми, кто не видит, или закрывает глаза, чтобы не видеть, в этой фотографии СЕБЯ на эскалаторе справа!";
- "Дорогу преодолеет идущий";
- "Одни катят под гору мир, а другие стоят в стороне и причитают "куда катится этот мир";
- "Это военные – они как титаны неутомимы";
- "Чрезвычайно символическое фото... к сожалению";
- "Это фото о выборе".
Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о скандальных высказываниях бывшей внештатной советницы Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Аллы Мартынюк относительно мобилизации в Украине.
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