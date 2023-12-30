Ракетний удар по Києву: стрімко зросла кількість загиблих

У Києві до 13 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару зранку 29 грудня. З-під завалів складського приміщення рятувальники дістали чотири тіла.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Спочатку мер заявив, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали два тіла, але згодом додав, що рятувальники виявили ще двох жертв ворожої атаки.

"На цей час 13 загиблих", - наголосив міський голова.

За словами Кличка, 32 людини постраждали. Наразі 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці.

Ракетна атака на Київ 29 грудня

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО. Сталися падіння уламків ракет у кількох районах міста.

У Києві повітряна тривога оголошувалася тричі й сумарно тривала майже п'ять годин. Під час останньої столицю атакували кількома десятками ракет різного типу. ППО уразила понад три десятки повітряних цілей.

Також у Києві пошкоджено одну зі станцій метро. Спочатку поїзди курсували без зупинки. За кілька годин рух було відновлено.

Також внаслідок ракетної атаки на Київщині пошкоджено будинки. Через це здійнялися пожежі. Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж.

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