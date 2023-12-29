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Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до девяти

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до девяти

Последствия ракетного удара по Киеву / Фото: Управление ГСЧС Киева

Удалось спасти восемь пострадавших, поиск людей под завалами продолжается.

Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе Киева спасли восемь пострадавших и извлекли тела девяти погибших.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

"По состоянию на 18:00 из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе спасли 8 пострадавших. Но достали 9 тел погибших. Поиск людей под завалами продолжается", — отметил Кличко.

Масована атака на Київ: оперативна інформація станом на 18:00 ⤵️ ▪️ Шевченківський район: пожежа виникла в 2 складських приміщеннях. О 17:41 пожежу ліквідовано на загальній площі 2000 кв. м. ‼️ Загалом, внаслідок ворожих обстрілів столиці 9 людей загинуло та 24 – постраждало (з яких 8 осіб – врятовані з-під завалів). Наразі, на місцях подій працює 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 53 рятувальника. ❗️ Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають. Інформація щодо потерпілих оновлюється.

Опубліковано Головне управліннею ДСНС України у м.Києві Пʼятниця, 29 грудня 2023 р.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО. 

В нескольких районах города упали обломки ракеты. Есть жертвы. Повреждена одна из станций метро.

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Дата публикации
Просмотры
685
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