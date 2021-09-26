Пожар в столичном хостеле: погиб человек

Пожар в столичном хостеле: погиб человек

Причина происшествия устанавливается.

26 сентября, в 3:00, в Святошинском районе Киева произошел пожар. Два человека успели спастись.

Как сообщили в ГСЧС Киева, в результате происшествия погиб человек.

"Установлено, что пожар произошел в жилой комнате, расположенной на третьем этаже трехэтажного административного здания, переоборудованного под хостел", — отметили в сообщении.

В 3:31 пожар был локализован и в 3:53 — ликвидирован на площади 40 кв. м.

Предварительно в комнате находились три человека, на момент прибытия пожарных один из них выпрыгнул в окно третьего этажа и получил травмы, предварительно — перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу. Третьего человека было найдено без признаков жизни во время тушения пожара.

Пострадавшего мужчину, который получил травмы от падения с высоты, госпитализировали в больницу.

Напомним, в Британии многодетная мама героически спасла членов семьи от пожара в доме. Пожар вызвала сушилка.

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