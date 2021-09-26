Пожежа у столичному хостелі: загинула людина

Пожежа у столичному хостелі: загинула людина

Причина події встановлюється.

26 вересня, о 3:00, у Святошинському районі Києва сталася пожежа. Двоє людей встигли врятуватися.

Як повідомили у ДСНС Києва, унаслідок події загинула людина.

"Встановлено, що пожежа сталася в житловій кімнаті, розташованій на третьому поверсі триповерхової адміністративної будівлі, переобладнаної під хостел", - зазначили у повідомленні.

О 3:31 пожежу було локалізовано та о 3:53 - ліквідовано на площі 40 кв. м.

Попередньо в кімнаті перебували три людини, на момент прибуття пожежників одна з них вистрибнула у вікно третього поверху і зазнала травм, попередньо - перелом ключиці, інша вибігла сходами на вулицю. Третю людину було знайдено без ознак життя під час гасіння пожежі.

Постраждалого чоловіка, який отримав травми від падіння з висоти, ушпиталили до лікарні.

Нагадаємо, у Британії багатодітна мама героїчно врятувала членів сім'ї від пожежі у будинку. Пожежу спричинила сушарка.

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