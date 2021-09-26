Пожежа у столичному хостелі: загинула людина

Причина події встановлюється.
26 вересня, о 3:00, у Святошинському районі Києва сталася пожежа. Двоє людей встигли врятуватися.
Як повідомили у ДСНС Києва, унаслідок події загинула людина.
"Встановлено, що пожежа сталася в житловій кімнаті, розташованій на третьому поверсі триповерхової адміністративної будівлі, переобладнаної під хостел", - зазначили у повідомленні.
О 3:31 пожежу було локалізовано та о 3:53 - ліквідовано на площі 40 кв. м.
Попередньо в кімнаті перебували три людини, на момент прибуття пожежників одна з них вистрибнула у вікно третього поверху і зазнала травм, попередньо - перелом ключиці, інша вибігла сходами на вулицю. Третю людину було знайдено без ознак життя під час гасіння пожежі.
Постраждалого чоловіка, який отримав травми від падіння з висоти, ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, у Британії багатодітна мама героїчно врятувала членів сім'ї від пожежі у будинку. Пожежу спричинила сушарка.