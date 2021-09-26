Коронавірус у Києві: статистика на 26 вересня

Коронавірус у Києві: статистика на 26 вересня

Загалом у столиці підтверджено 232 721 випадок COVID-19.

Станом на ранок 26 вересня у Києві зафіксовано 226 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 220 випадків менше, ніж 25 вересня.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 219 922 людини ( 18 за добу)

людини ( за добу) померли 5 369 людей (5 за добу)

У Київській області зафіксовано 133 062 випадків COVID-19 (132 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 126 973 людини ( 40 за добу)

126 973 людини ( за добу) померли 2 860 людей (5 за добу)

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 26 вересня зафіксовано 4 647 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 69 людей, ще 983 осіб одужало.

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