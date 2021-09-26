Коронавірус у Києві: статистика на 26 вересня

Загалом у столиці підтверджено 232 721 випадок COVID-19.
Станом на ранок 26 вересня у Києві зафіксовано 226 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 220 випадків менше, ніж 25 вересня.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 219 922 людини (18 за добу)
- померли 5 369 людей (5 за добу)
У Київській області зафіксовано 133 062 випадків COVID-19 (132 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 126 973 людини (40 за добу)
- померли 2 860 людей (5 за добу)
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 26 вересня зафіксовано 4 647 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 69 людей, ще 983 осіб одужало.