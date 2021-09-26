У Києві водій на мікроавтобусі врізався в поліцейське авто: є постраждалі (фото)

У Києві водій на мікроавтобусі врізався в поліцейське авто: є постраждалі (фото)

У патрульного у результаті ДТП перелом.

У Києві на Брест-Литовському шосе п'яний водій мікроавтобуса скоїв ДТП, в'їхавши у поліцейське авто. У результаті аварії чотири людини травмувалися.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Також читайте В Одесі у ДТП загинув поліцейський

Зазначається, що патрульні зупинили водія Skoda за порушення правил дорожнього руху. У цей момент 29-річний чоловік, який кермував Ford Transit почав перестроюватися із середньої смуги в крайню праву смугу, коли і скоїв наїзд на службовий автомобіль патрульних. Від удару їхня автівка в'їхала в зупинене авто Skoda.

У результаті зіткнення чотири людини отримали травми. Одного з правоохоронців госпіталізували до медзакладу з переломом ноги, а інших - після огляду лікарів відпустили додому.

Правоохоронці провели огляд водія автомобіля Ford на приладі "Драгер", який показав 1.16 проміле алкоголю. Винуватця аварії затримали.

Йому готуються оголосили повідомлення про підозру і подати клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Санкція передбачає позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами від 3 до 5 років.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання