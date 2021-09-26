У Києві водій на мікроавтобусі врізався в поліцейське авто: є постраждалі (фото)

У патрульного у результаті ДТП перелом.
У Києві на Брест-Литовському шосе п'яний водій мікроавтобуса скоїв ДТП, в'їхавши у поліцейське авто. У результаті аварії чотири людини травмувалися.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Зазначається, що патрульні зупинили водія Skoda за порушення правил дорожнього руху. У цей момент 29-річний чоловік, який кермував Ford Transit почав перестроюватися із середньої смуги в крайню праву смугу, коли і скоїв наїзд на службовий автомобіль патрульних. Від удару їхня автівка в'їхала в зупинене авто Skoda.
У результаті зіткнення чотири людини отримали травми. Одного з правоохоронців госпіталізували до медзакладу з переломом ноги, а інших - після огляду лікарів відпустили додому.
Правоохоронці провели огляд водія автомобіля Ford на приладі "Драгер", який показав 1.16 проміле алкоголю. Винуватця аварії затримали.
Йому готуються оголосили повідомлення про підозру і подати клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Санкція передбачає позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами від 3 до 5 років.
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