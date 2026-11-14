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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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"Зелена" гілка метро знову з’єднає береги Києва: Калашник назвав терміни

Відновлювальні роботи на Південному мосту фінансуватимуться з міського бюджету.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Метро в Києві

Метро в Києві / © Фото з відкритих джерел

Рух поїздів Сирецько-Печерською (зеленою) лінією київського метро між правим і лівим берегами Дніпра можуть відновити орієнтовно за 2-3 місяці. Для цього необхідно відновити інфраструктуру Південного мосту, пошкоджену внаслідок російських обстрілів.

Про це заявив міністр інфраструктури та транспорту Микола Калашник у розмові з журналістами.

За його словами, відновлювальні роботи на Південному мосту фінансуватимуться з міського бюджету, оскільки споруда перебуває у комунальній власності. До виконання робіт можуть залучити безпосередньо фахівців київського метрополітену.

«Орієнтовний термін відновлення руху метро Південним мостом — 2-3 місяці. Південний міст є комунальним, і роботи здійснюватимуться за рахунок міського бюджету, можливо, навіть самим метрополітеном», — повідомив Калашник.

Наразі поїзди «зеленої» гілки метро не курсують між станціями «Славутич» і «Видубичі» через пошкодження інфраструктури Південного мосту внаслідок російських обстрілів.

Відновлення руху цією ділянкою дозволить знову забезпечити пряме сполучення метро між правим і лівим берегами столиці.

Нагадаємо, від понеділка, 9 листопада, у Києві запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом столиці.

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