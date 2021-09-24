Під Києвом у дитячій лікарні невідомий штрикнув ножем медсестру і втік

Під Києвом у дитячій лікарні невідомий штрикнув ножем медсестру і втік

Втікаючи, чоловік відчинив вікно та стрибнув із третього поверху соматичного корпусу.

У Броварах під Києвом невідомий зайшов у інфекційне відділення дитячої лікарні. При спробі його затримати, чоловік штрикнув медсестру ножем і втік.

Про повідомили у центрі "Дитяча лікарня", пише видання "Трибуна-Бровари".

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За словами заступниці директора ББКЛ із дитинства та пологової допомоги Наталії Волошиної, у понеділок, 20 вересня, медсестри центру "Дитяча лікарня" звернули увагу на молодика років 30-35-ти, який ходив коридором інфекційного відділення. На запитання, що він тут робить, чоловік відповів, що перебуває у лікарні разом зі своєю дитиною.

Медики перевірили всі палати і з’ясували, що незнайомець сказав неправду – серед пацієнтів відділення таких немає. Коли чоловік зрозумів, що його запідозрили, намагався з відділення вийти.

Щоб з’ясувати наміри перебування незнайомця у дитячому відділенні, одна з медсестер намагалася його затримати і схопила за куртку. Як повідомила Наталія Волошина, тоді чоловік вийняв ножа, схожого на тесак, із довжиною леза близько 50 см, і штрикнув медсестру по руці. Потім незнайомець відчинив вікно та вистрибнув із третього поверху соматичного корпусу.

Охорона лікарні намагалася затримати чоловіка, проте він перестрибнув через огорожу та втік.

Нагадаємо, у Львові двоє чоловіків біля розважального закладу напали і вдарили ножем чоловіка, а після цього поранили ножем і поліцейського, який намагався зупинити їх, перебуваючи поза службою.

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