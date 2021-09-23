У Чорнобилі наприкінці вересня зафіксували природну аномалію: фото

Дощова осінь подарувала тим, хто працює або відвідує зону відчуження, незвичайний сюрприз.

Чорнобильська зона - місце, де іноді стаються надзвичайні речі.

У Чорнобилі наприкінці вересня зафіксували природну аномалію - там розквітли каштани.

Про це повідомив Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ та оприлюднив фото.

"Дощова осінь подарувала тим, хто працює або відвідує зону відчуження, незвичайний сюрприз - в Чорнобилі, на вулиці Радянській квітнуть каштани. Серед пожовклого листя можна роздивитись зелененьке, свіженьке листячко й квіточки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року наприкінці жовтня-початку листопада у Києві зацвіли сакури.

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