Тунель під Дніпром у Києві: в уряді назвали терміни, за які можуть збудувати переправу

Тунель під Дніпром у Києві / © ТСН

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У Києві розглядають масштабний інфраструктурний проєкт — будівництво підводного тунелю через Дніпро, який має розвантажити столичні мости. Вартість найпростішого варіанта переправи без гілки метро оцінюють у 400–500 млн доларів.

Про перспективи будівництва тунелю під Дніпром розповів міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

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Тунель під Дніпром у Києві: скільки коштуватиме будівництво і коли його завершать

За словами очільника відомства, реалізація такого масштабного проєкту потребуватиме значних капіталовкладень. Навіть якщо йдеться про найпростіший варіант переправи без гілки метрополітену, попередня вартість становитиме сотні мільйонів доларів.

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«Орієнтовна вартість найпростішого тунелю без метрополітену — 400–500 млн доларів», — повідомив Микола Калашник.

У міністерстві вважають, що за наявності фінансування будівництво можна завершити за 2–3 роки.

«Неодмінно це треба робити. Якщо ми почнемо сьогодні, то роки за два-три ми закінчимо. Якщо ми відкладемо, і через три роки почнемо, то через шість років це закінчимо», — наголосив міністр.

Фінансування тунелю під Дніпром: де шукають інвесторів і на якій стадії проєкт

Головною умовою початку будівництва залишається пошук коштів. Наразі українська сторона веде попередні переговори з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Зокрема, йдеться про залучення 100 млн доларів, які дали б змогу розпочати підготовчі та будівельні роботи.

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«Варто починати вже зараз, але головне — фінансовий ресурс. Для того, щоб знайти його, треба працювати над цим», — пояснив Калашник.

Міністр також розповів про потенційних підрядників. За його словами, раніше до влади зверталася компанія-посередник із пропозицією реалізувати проєкт тунелю в Києві. Однак співпраця не просунулася через відсутність конкретики з боку бізнесу.

Зокрема, ініціатори не відповіли на офіційний запит щодо досвіду будівництва аналогічних складних об’єктів, не підтвердили наявність власних ресурсів для початку робіт. Тож готовність компанії реалізувати проєкт залишилася під питанням.

За словами Калашника, під час підготовки до будівництва планують використати інженерні напрацювання минулих років. Однак наявні креслення та документацію потрібно суттєво оновити з урахуванням сучасних вимог.

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«Наразі все в процесі ідеї, концепції і проєктування», — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через російські удари по мостах Київ може зіткнутися із серйозними проблемами транспортного сполучення між правим і лівим берегами Дніпра. У Верховній Раді попереджали, що пошкодження мостів можуть суттєво ускладнити пересування містом, адже навіть додаткові автобуси та рейси Kyiv City Express не зможуть повністю замінити метро. Для таких випадків у столиці планують облаштувати дві тимчасові понтонні переправи, які мають стати альтернативою шести наявним мостам.

Також ми розповідали, чому Росія змістила акцент атак на мости через Дніпро та як це може вплинути на транспортну й логістичну систему України. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, що мета ворога — не обов’язково фізично знищити переправи, а вивести їх із ладу, спричинивши тривалі перебої в русі. Він наголосив на необхідності розвивати альтернативні маршрути та будувати тимчасові переправи, щоб зберегти сполучення між берегами.

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