Коронавирус в Киеве: статистика на 26 сентября

Коронавирус в Киеве: статистика на 26 сентября

Всего в столице подтверждено 232 721 случай COVID-19.

По состоянию на утро 26 сентября во Киеве зафиксировано 226 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 220 случаев меньше, чем 25 сентября.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 219 922 человека (18 в сутки)

человека в сутки) умерли 5 369 людей (5 в сутки)

В Киевской области зафиксировано 133 062 случаев COVID-19 (132 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 126 973 человека (40 в сутки)

в сутки) умерли 2 860 людей (5 в сутки)

Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 сентября зафиксировано 4647 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 69 человек, еще 983 человек выздоровели.

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