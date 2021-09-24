Под Киевом в детской больнице неизвестный пырнул ножом медсестру и сбежал

Под Киевом в детской больнице неизвестный пырнул ножом медсестру и сбежал

Убегая, мужчина открыл окно и прыгнул с третьего этажа соматического корпуса.

В Броварах под Киевом неизвестный зашел в инфекционное отделение детской больницы. При попытке его задержать, человек ударил медсестру ножом и убежал.

Об сообщили в центре "Детская больница", пишет издание "Трибуна-Бровары".

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По словам заместителя директора ББКЛ детства и родовспоможения Натальи Волошиной, в понедельник, 20 сентября, медсестры центра "Детская больница" обратили внимание на мужчину лет 30-35-ти, который ходил по коридору инфекционного отделения. На вопрос, что он здесь делает, мужчина ответил, что находится в больнице вместе со своим ребенком.

Медики проверили все палаты и выяснили, что незнакомец сказал неправду — среди пациентов отделения таких нет. Когда мужчина понял, что его заподозрили, попытался из отделения выйти.

Чтобы выяснить намерения пребывания незнакомца в детском отделении, одна из медсестер пыталась его задержать и схватила за куртку. Как сообщила Наталья Волошина, тогда мужчина вынул нож, похожий на тесак, с длиной лезвия около 50 см, и ударил медсестру по руке. Затем незнакомец открыл окно и выпрыгнул с третьего этажа соматического корпуса.

Охрана больницы пыталась задержать мужчину, однако он перепрыгнул через забор и скрылся.

Напомним, во Львове двое мужчин возле развлекательного заведения напали и ударили ножом мужчину, а затем ранили ножом и полицейского, который пытался остановить их, находясь вне службы.

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