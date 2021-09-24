В Киеве голый мужчина разбил бутылку об голову посетителя кафе: видео

18-летнего неадеквата задержали очевидцы и передали в руки полиции.

В пятницу, 24 сентября, на улице Антоновича в Киеве неизвестный прохожий, который полностью обнаженным проходил возле летней террасы кафе, ударил посетителя бутылкой по голове.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как рассказали полицейским, которые прибыли на вызов, очевидцы, неизвестный прохожий подошел к летней террасе столичного кафе, достал из мусорника стеклянную бутылку и ударил ею по голове одного из посетителей заведения. Разбитым остатком бутылки, так называемой "розочкой", он попытался нанести ранения потерпевшему и его товарищу.

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"26-летнему потерпевшему врачи на месте оказали первоочередную медицинскую помощь. Свидетели происшествия остановили злоумышленника и держали до приезда полиции", — говорится в сообщении.

Задержанным оказался уроженец Житомирской области, 2003 года рождения. Он не мог объяснить мотивы своего поступка, поскольку, вероятно, находился под действием наркотических веществ.

"Действия правонарушителя квалифицированы как хулиганство, за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается ", — сообщили в полиции.

Этот случай попал на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале Kievmap.

Осторожно. видео 18+

Напомним, ранее в Днепре на Слобожанской проспекте голый мужчина улегся на тротуар и устроил перформанс. Он ползал по тротуару.

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