В Киеве водитель на микроавтобусе врезался в полицейское авто: есть пострадавшие (фото)

В патрульного в результате ДТП перелом.
В Киеве на Брест-Литовском шоссе пьяный водитель микроавтобуса совершил ДТП, въехав в полицейское авто. В результате аварии четыре человека получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что патрульные остановили водителя Skoda за нарушение правил дорожного движения. В этот момент 29-летний мужчина, который управлял Ford Transit начал перестраиваться из средней полосы в крайнюю правую полосу, когда и совершил наезд на служебный автомобиль патрульных. От удара их машина въехала в остановлено авто Skoda.
В результате столкновения четыре человека получили травмы. Один из правоохранителей госпитализировали в медучреждение с переломом ноги, а других — после осмотра врачей отпустили домой.
Правоохранители провели осмотр водителя автомобиля Ford на приборе "Драгер", который показал 1.16 промилле алкоголя. Виновника аварии задержали.
Ему готовятся объявили сообщение о подозрении и подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.
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