В Чернобыле в конце сентября зафиксировали природную аномалию: фото

Дождливая осень подарила тем, кто работает или посещает зону отчуждения, необычный сюрприз.
Чернобыльская зона — место, где иногда происходят удивительные вещи.
В Чернобыле конце сентября зафиксировали естественную аномалию — там расцвели каштаны.
Об этом сообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗО и обнародовал фото.
"Дождевая осень подарила тем, кто работает или посещает зону отчуждения, необычный сюрприз — в Чернобыле, на улице Советской цветут каштаны. Среди пожелтевших листьев можно рассмотреть зелененькие, свеженькие листочки и цветочки", — говорится в сообщении.
В прошлом году в конце октября-начале ноября в Киеве зацвели сакуры.