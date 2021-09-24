В Чернобыле в конце сентября зафиксировали природную аномалию: фото

В Чернобыле в конце сентября зафиксировали природную аномалию: фото

Дождливая осень подарила тем, кто работает или посещает зону отчуждения, необычный сюрприз.

Чернобыльская зона — место, где иногда происходят удивительные вещи.

В Чернобыле конце сентября зафиксировали естественную аномалию — там расцвели каштаны.

Об этом сообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗО и обнародовал фото.

"Дождевая осень подарила тем, кто работает или посещает зону отчуждения, необычный сюрприз — в Чернобыле, на улице Советской цветут каштаны. Среди пожелтевших листьев можно рассмотреть зелененькие, свеженькие листочки и цветочки", — говорится в сообщении.

В прошлом году в конце октября-начале ноября в Киеве зацвели сакуры.

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