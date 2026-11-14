Тоннель под Днепром в Киеве: в правительстве назвали сроки, за которые могут построить переправу

Тоннель под Днепром в Киеве / © ТСН

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ВКиеве рассматривают масштабный инфраструктурный проект — строительство подводного тоннеля через Днепр, который должен разгрузить столичные мосты. Стоимость простейшего варианта переправы без ветки метро оценивают в 400–500 млн долларов.

О перспективах строительства тоннеля под Днепром рассказал министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

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Тоннель под Днепром в Киеве: сколько будет стоить строительство и когда его завершат

По словам главы ведомства, реализация такого масштабного проекта потребует значительных капиталовложений. Даже если речь идет о самом простом варианте переправы без ветки метрополитена, предыдущая стоимость составит сотни миллионов долларов.

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«Ориентировочная стоимость простейшего тоннеля без метрополитена — 400–500 млн долларов», — сообщил Николай Калашник.

В министерстве считают, что при наличии финансирования строительство можно завершить через 2–3 года.

«Непременно это нужно делать. Если мы начнем сегодня, то года через два-три мы закончим. Если мы отложим и через три года начнем, то через шесть лет это закончим», — подчеркнул министр.

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Главным условием начала строительства остается поиск денежных средств. В настоящее время украинская сторона ведет предварительные переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). В частности, речь идет о привлечении 100 млн долларов, которые позволили бы начать подготовительные и строительные работы.

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«Следует начинать уже сейчас, но главное — финансовый ресурс. Для того чтобы найти его, нужно работать над этим», — объяснил Калашник.

Министр также рассказал о потенциальных подрядчиках. По его словам, ранее к власти обращалась компания-посредник с предложением реализовать проект тоннеля в Киеве. Однако сотрудничество не продвинулось из-за отсутствия конкретики со стороны бизнеса.

В частности, инициаторы не ответили на официальный запрос по поводу опыта строительства аналогичных сложных объектов, не подтвердили наличие собственных ресурсов для начала работ. Так что готовность компании реализовать проект осталась под вопросом.

По словам Калашника, во время подготовки к строительству планируется использовать инженерные наработки прошлых лет. Однако существующие чертежи и документацию необходимо существенно обновить с учетом современных требований.

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«В настоящее время все в процессе идеи, концепции и проектирования», — подытожил министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за российских ударов по мостам Киев может столкнуться с серьезными проблемами транспортного сообщения между правым и левым берегами Днепра. В Верховной Раде предупреждали, что повреждения мостов могут существенно усложнить передвижение по городу, ведь даже дополнительные автобусы и рейсы Kyiv City Express не смогут полностью заменить метро. Для таких случаев в столице планируют обустроить две временные понтонные переправы, которые должны стать альтернативой шести имеющимся мостам.

Также мы рассказывали, почему Россия сместила акцент атак на мосты через Днепр и как это может повлиять на транспортную и логистическую систему Украины. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, что цель врага — не обязательно физически уничтожить переправы, а вывести их из строя, повлекши за собой продолжительные перебои в движении. Он отметил необходимость развивать альтернативные маршруты и строить временные переправы, чтобы сохранить сообщение между берегами.

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