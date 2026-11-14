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Киев
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"Зеленая" ветка метро вновь соединит берега Киева: Калашник назвал сроки

Ремонтные работы на Южном мосту будут финансироваться из городского бюджета.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Метро в Киеве

Метро в Киеве / © Фото из открытых источников

Движение поездов по Сирецко-Печерской (зеленой) линии киевского метро между правым и левым берегами Днепра может быть возобновлено примерно через 2–3 месяца. Для этого необходимо восстановить инфраструктуру Южного моста, поврежденную в результате российских обстрелов.

Об этом заявил министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник в беседе с журналистами.

По его словам, восстановительные работы на Южном мосту будут финансироваться из городского бюджета, поскольку сооружение находится в коммунальной собственности. К выполнению работ могут привлечь непосредственно специалистов киевского метрополитена.

«Ориентировочный срок возобновления движения метро по Южному мосту — 2–3 месяца. Южный мост является коммунальным объектом, и работы будут проводиться за счет городского бюджета, возможно, даже силами самого метрополитена», — сообщил Калашник.

В настоящее время поезда «зеленой» линии метро не курсируют между станциями «Славутич» и «Выдубичи» из-за повреждений инфраструктуры Южного моста в результате российских обстрелов.

Возобновление движения на этом участке позволит вновь обеспечить прямое метросоединение между правым и левым берегами столицы.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, в Киеве введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами столицы.

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