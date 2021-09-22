У Києві в Гідропарку спалахнула пожежа: на місці займання знайшли труп (фото)

Пожежа спалахнула в металевому вагончику.
У Києві в Гідропарку на території човнової станції у середу, 22 вересня, спалахнула пожежа. На місці займання знайшли тіло людини.
Про це повідомили в ДСНС у м. Києві.
Займання сталось в металевому вагончику на території Гідропарку о 16:02. На місце події оперативно прибули рятувальники і 17:05 пожежу ліквідували. Під час гасіння займання на місці події знайшли тіло людини.
Причини займання та обставини загибелі людини встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у центрі Львова посеред тротуару через витік газу спалахнуло полум'я.