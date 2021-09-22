В Киеве в Гидропарке вспыхнул пожар: на месте пожара нашли труп (фото)

В Киеве в Гидропарке вспыхнул пожар: на месте пожара нашли труп (фото)

Пожар вспыхнул в металлическом вагончике.

В Киеве в Гидропарке на территории лодочной станции в среду, 22 сентября, вспыхнул пожар. На месте возгорания нашли тело человека.

Об этом сообщили в ГСЧС в г. Киеве.

Возгорание произошло в металлическом вагончике на территории Гидропарка в 16:02. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и 17:05 пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара на месте происшествия нашли тело человека.

Причины возгорания и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители.

Напомним, в центре Львова посреди тротуара из-за утечки газа вспыхнуло пламя.

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