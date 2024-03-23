Под Киевом пропала 25-летняя девушка: фото, приметы

Виктория Кайоткина еще 13 марта выписалась из больницы, но домой так и не вернулась.

Под Киевом пропала 25-летняя девушка. Виктория Кайоткина из села Лубское Фастовского района Киевской области еще 13 марта выписалась из больницы, но домой так и не вернулась.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"22 марта в полицию поступило сообщение от 45-летнего мужчины об исчезновении сожительницы, которая 13 марта выписалась из лечебного учреждения и по настоящее время не вернулась", – говорится в сообщении полиции.

К поискам девушки были оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Фастовского районного управления полиции, полицейский офицер громады, работники группы реагирования патрульной полиции, представители территориальной обороны и общественность.

Приметы Виктории: рост 166 см, среднего телосложения, волосы длинные русые, татуировка на левой руке в виде буквы "В".

Девушка была одета в шубу темного цвета, черные лосины. Также на ней была обувь черного цвета.

Полиция Киевщины разыскивает 25-летнюю Викторию Кайоткину из села Лубское / Фото: Полиция Киевской области

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Фастовское районное управление полиции по телефону: 093 303 4986", – просят у полиции.

Напомним, в Киеве полицейские и соцработники изъяли младенца у наркозависимой матери, которая без сознания лежала прямо на улице. Восьмимесячная девочка вместе с женщиной тоже находилась на земле.

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